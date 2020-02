Inter-Milan è il posticipo domenicale della 23esima giornata di Serie A.



ARBITRO: Maresca di Napoli

ASSISTENTI: Peretti e Paganessi.

IV UOMO: La Penna

VAR: Mazzoleni

AVAR: Schenone



PRIMO TEMPO

9' - Sul palo colpito da Calhanoglu, Candreva interviene di piede appoggiando a Godin, ma è Padelli a intervenire di mano. Intervento giudicato involontario perchè il passaggio non era diretto al portiere.

28' - Manca un giallo a Candreva per la trattenuta su Theo Hernandez.

40' - Regolare il gol di Rebic. Godin chiede un fallo per contatto di Ibrahimovic prima della sponda per Rebic. Contatto che però è regolare ed è di Padelli l'errore che concede al croato di segnare.

45' - Regolare anche il raddoppio di Ibrahimovic che è tenuto in gioco da Godin a centro area mentre è Skriniar a perdere la sua marcatura.



SECONDO TEMPO

47' - Giallo per Vecino per proteste. Il fallo fischiato contro all'uruguaiano su Theo Hernandez è però inesistente

51' - Regolare il gol di Brozovic che calcia al volo dal limite e batte Donnarumma. Sulla traiettoria c'è Sanchez che non tocca, ma è comunque tenuto in gioco da Kjaer.

53' - Il var conferma il 2-2 di Matias Vecino. Sanchez, che ha fornito l'assist è partito in posizione regolare, tenuto in gioco da Conti.

55' - Caos per un contatto al limite fra Castillejo e Skriniar. Maresca ammonisce prima Barella per proteste e poi Skriniar per il fallo che però sembra un normale contrasto di gioco.

55' - Espulso Stellini, vice di Conte, dalla panchina dell'Inter per proteste.

61' - Giallo anche per Kessie per un contrasto di gioco con Barella. Sembra eccessivo anche questo.

70' - Tutto ok il gol dell'Inter del 3-2 con de Vrij che anticipa Romagnoli in tuffo e batte Donnarumma.