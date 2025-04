Inter-Milan, Inzaghi furioso contro gli arbitri: 'Non mi prendete per il c***!'

Getty Images

in escandescenze negli ultimi minuti del derby di Coppa Italia, che visto il Milan strapazzare l'e volare in finale (nella stessa serata in cui la Juventus ha perso a Parma ). Nello specifico, sta facendo il giro dei social un’immagine che ha acceso il dibattito tra i tifosi di entrambe le squadre: quella del tecnico nerazzurro, visibilmente infuriato appunto, mentre si rivolge al quarto uomonei concitatissimi istanti finali della partita. Con il match ormai virtualmente concluso e la finale di Roma saldamente nelle mani del Milan, avanti 3 a 0,, fischiando la fine al 90'. Una decisione sollecitata dallo stesso allenatore nerazzurro.

Perché Inzaghi se l'è presa con il Quarto uomo di Inter-Milan

Gli ultimi episodi discussi

Nei filmati circolati sui social, si vede infatti un Inzaghi furente – ripreso dalle telecamere di Mediaset – gesticolare animatamente e urlare contro l’ufficiale di gara a bordo campo:E così è stato. Dopo pochi istanti Doveri fischia la fine, scatenando l’esultanza dei tifosi rossoneri, che da qualche minuto accompagnavano con ironici "olé" il possesso palla del Milan.Un’ulteriore beffa per l’Inter campione d’Italia, che non è affatto andata giù a Inzaghi. Dal punto di vista regolamentare, l’arbitro dovrebbe sempre assegnare un recupero, anche a risultato acquisito. In questo caso, tra il check del VAR sul secondo goal, i numerosi cambi e le ammonizioni, almeno due o tre minuti sembravano scontati. Tuttavia, in situazioni simili, è consuetudine che il Quarto uomo consulti i due allenatori per evitare un finale potenzialmente incandescente. Pare sia stata proprio questa la logica seguita da Doveri, anche se resta da chiarire se lo stesso confronto sia avvenuto anche con lo staff di Sergio Conceicao.Non è certo la prima volta che Simone Inzaghi si lascia andare a comportamenti sopra le righe a bordocampo. Nell’ultimo periodo, in particolare, l’allenatore piacentino sembra sempre più difficile da contenere: spesso si spinge ben oltre l’area tecnica, accompagnando quasi fisicamente le azioni dei suoi. Emblematico l’episodio dell’andata, quando Theo Hernandez è stato costretto addirittura a scavalcarlo per inseguire un pallone. Un atteggiamento, quello del tecnico nerazzurro, che gli è già costato diverse ammonizioni e qualche espulsione, e che sta iniziando a far discutere anche tra i suoi stessi tifosi. Sui social, infatti, non sono mancati commenti critici da parte di supporter interisti, contrariati sia dalla scena con il Quarto uomo sia dalle parole infuocate pronunciate da Inzaghi nel finale.