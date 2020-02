Il derby? Probabilmente una delle partite più belle dell'intera stagione, ma allo stesso tempo anche una delle più seguite. Palma persa però a discapito dei bianconeri: infatti, la partita più vista dell'annata rimane Inter-Juve del 6 ottobre 2019. 3.242.759 spettatori medi e il 13,2% di share. Qualcosa di davvero particolare. Per la partita di ieri sera, Sky ha fatto sapere che la stracittadina milanese "a generato oltre 850 mila Legitimate Stream (stream avviati e visualizzati per almeno 300 millisecondi), con una media di ben 240 mila device collegati simultaneamente, in aggiunta ai dati televisivi”.