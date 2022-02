Olivier Giroud re per una notta di Milano. E' il francese l'uomo che ribalta l'Inter e regala una clamorosa vittoria, per come si era messa la partita, al Milan. La squadra di Pioli va sotto 1-0 con rete di Perisic, ma nella ripresa rimonta e vince 2-1 il derby. Così i rossoneri si portano a -1 dai cugini, sempre primi in classifica (e con una partita da recuperare, quella col Bologna) ma con un margine ora ridotto.



In questo, il primo posto dista 11 punti per la Juventus.