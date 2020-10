I fratelli Higuain si riuniscono all'Inter Miami di David Beckham. Gonzalo infatti è stato raggiunto dal fratello Federico, una vita nell'MLS tra Columbus Crew e Dc United. Ora per il classe '84 inizia una nuova avventura insieme al fratello. Il primo attaccante, l'altro trequartista: uno vive per il gol, Federico preferisce mandare in porta i compagni. E chissà che presto con confezionino una rete made in casa. Gonzalo e Federico, gli Higuain alla conquista di Miami.