Blaise Matuidi è stato solo il primo della campagna sfoltimento della rosa della Juventus da esuberi che appesantiscono la squadra, sia dal punto di vista del monte ingaggio sia per l’età. Il centrocampista francese ha sposato la proposta di David Beckham, accettando l’Inter Miami e dunque la meta esotica dell’MLS, tappa conclusiva di molti campioni che hanno arricchito la storia del calcio. L’ex bianconero non vede l’ora di cominciare, come ha testimoniato attraverso un post su Instagram: “Nuova città, nuovi colori, nuova sfida, nuova famiglia, stessa motivazione. Andiamo!”.