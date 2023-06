Nella giornata di ieri l'Inter Miami ha annunciato a sorpresa l'acquisto di Lionel Messi dal Psg, ma non sarebbe l'ultimo grande colpo ad effetto che il club ha in serbo. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, infatti, l'Inter Miami starebbe pensando di portare in America anche i due ormai ex bianconeri, Paredes e Di Maria, che non avranno problemi a raggiungere il loro compagno ed eroe del Mondiale in Qatar.