Prima partita con la nuova maglia dell'Inter Miami per Blaise Matuidi. L'ex centrocampista della Juventus ha debuttato nella notte in MLS, nella vittoria per 2-0 contro l'Atlanta United. Il francese è entrato a 30' dalla fine al posto di Chapman e a fine partita commenta: "Sono felice per il debutto, la vittoria è stata una questione di dettagli".