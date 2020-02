David Beckham chiama, Messi e Cristiano Ronaldo risponderanno? L'ex calciatore inglese ha risposto così a una domanda di mercato sugli attaccanti di Barcellona e Juventus: "Messi e CR7 all'Inter Miami? Se ci fosse la possibilità... Ogni squadra del mondo vorrebbe Messi e Ronaldo nelle loro squadre".



Il suo Inter Miami, di cui è comproprietario, inizierà questa settimana l'MLS e David Beckham, in un'intervista a Reuters, non ha nascosto le ambizioni del suo progetto: "Crediamo davvero nella rosa che abbiamo, i giocatori che abbiamo sono molto felici, ma abbiamo anche parlato del fatto che se avremo l'opportunità di portare grandi giocatori dall'Europa nella nostra città, lo faremo. Siamo fortunati ad avere un proprietario che ha quella visione e ha quella competitività per portarci i migliori giocatori".