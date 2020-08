Dopo l'ufficialità del trasferimento di Blaise Matuidi all'Inter Miami, arriva il messaggio dell'amico e presidente del club David Beckham che lo accoglie così: "Non potrei essere più felice, è una grande persona e un giocatore fantastico. Avere in squadra un Campione del Mondo è motivo di grande orgoglio sia per noi proprietari del club che per i tifosi. Personalmente, per me è speciale avere qui un mio ex compagno, non vedo l'ora di accogliere nel sud della Florida lui e la sua bellissima famiglia".