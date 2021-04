"L’Inter Miami FC ha vilato il limite sui Designated players, in quanto la squadra ha già 3 giocatori così registrati in rosa". E' quanto emerge da una nota della MLS. Problemi, dunque per David Beckham e l'affare in ballo è proprio uno di quelli conclusi con la Juventus. Il Miami infatti avrebbe ingaggiato irregolarmente il francese Blaise Matuidi. Il motivo? La regola prevede il tetto salariale: si superano i 4 milioni di dollari solo per 3 giocatori all'interno del gruppo squadra. Chi sono? Higuain, Rodolfo Pizarro e Matias Pellegrini. Ecco, Matuidi sarebbe il quarto...