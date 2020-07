Le voci di un approdo di Leo Messi all'Inter sono state prese decisamente sul serio dalla proprietà dell'Inter, stando a quanto visto sugli schermi di PPTV, la tv di Suning. Nel promo di Inter-Napoli, in programma stasera alle 21.45, è apparsa infatti la sagoma di Messi proiettata sul Duomo di Milano! Un modo piuttosto inusuale per preannunciare un affare di mercato tutt'altro che ufficiale, c'è da chiedersi quanto ci sia di concreto e come l'abbiano presa a Barcellona (Bartomeu si è dichiarato fiducioso sul rinnovo)...