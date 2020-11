Joan Laporta è già stato presidente del Barcellona ed è candidato a diventarlo nuovamente dopo le dimissioni di Josep Bartomeu. Ed ecco cosa ha raccontato Laporta in piena campagna elettorale: "Messi? Nessuno può dubitare che ami il Barcellona: ci rispettiamo e ci amiamo, ma non ho parlato con lui. Quando saranno passate le elezioni spero di essere alla presidenza, poi parlerò con lui e magari proverà a farlo restare al Barça. Nel 2006 rifiutammo un’offerta da 250 milioni di euro di Moratti per portare Messi all’Inter".