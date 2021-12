Il vicepresidente dell'Inter,, è stato intervistato da ESPN. Tra i vari passaggi, riportati da Calciomercato.com, il dirigente neroazzurro ha ammesso che Lionel Messi, accostato più volte al club milanese, non è mai stato vicino: ". La verità è che non siamo mai stati vicini al suo ingaggio. Dopo la pandemia il club era in una situazione complessa e complicata dal punto di vista economico. Inoltre nessuno pensava che Leo potesse veramente lasciare il Barcellona, è stata una sorpresa per tutti credo. Sono felice per lui, l'ho incontrato a Parigi di recente e l'ho abbracciato. Lui voleva questo momento più di chiunque altro e se lo merita".Per quel che riguarda invece, talento argentino nel mirino - tra le altre - della Juventus, Zanetti ha dichiarato: "Il nostroè attualmente in Argentina per visionare i profili più interessanti. Prima ancora era in Brasile, poi andrà in Uruguay. Sono tanti i giovani calciatori interessanti in Sudamerica, non solo Julian Alvarez. In Argentina c'è tanta materia prima".