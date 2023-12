Le voci dalla cena di Natale dell'Inter vanno tutte in una direzione: lo scudetto, con la Juve come rivale.INZAGHI - L'allenatore nerazzurro ha detto: "Ringrazio tutti, dal presidente ai dirigenti, dallo staff ai miei giocatori. Abbiamo fatto mesi pazzeschi, ma i prossimi saranno fondamentali. Tutto mi fa ben sperare per il futuro".MAROTTA - E Giuseppe Marotta ha aggiunto: "Teniamo l'asticella alta, non sediamoci sui mesi passati. Abbiamo grandi aspettative, dipenderà da come lavoreremo".ZHANG - Assente invece il presidente Steven Zhang, che ha mandato un videomessaggio da casa in Cina: "Il percorso fino a Istanbul e quello svolto in questa stagione mi rende orgoglioso. Grazie a tutti. Al management, che garantisce continuità. L'Inter è e resterà stabile. Grazie a Inzaghi per il suo lavoro, la strada è quella giusta. L'Inter è dove deve essere. Abbiamo un sogno, la seconda stella e lavoriamo per realizzarlo".