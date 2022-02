"Il derby l’abbiamo perso noi, dovevamo gestire meglio gli ultimi 15 minuti. Lì abbiamo perso la partita. Bisogna gestire meglio i momenti e ripartire. Il secondo gol di Giroud? Il portiere sente sempre di far meglio, non sono riuscito a deviarla meglio forse partendo in ritardo. A volte le vittorie ti fanno sedere e le sconfitte arrabbiare, ma non è tutto da buttare via. Dobbiamo ricompattarci, mancano tante partite. Prepariamoci per la Coppa Italia, quanto accaduto oggi non si può correggere". Così Samir Handanovic a DAZN, al termine del derby perso per 2-1 dall'Inter.