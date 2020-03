Al netto della doppia sfida di Europa League contro il Ludogorets, l’Inter è ferma in Serie A dallo scorso 16 febbraio, ma Conte ha i suoi rimedi per tenere alta la tensione in vista della sfida contro il suo passato, la Juventus, di domenica sera. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenamento di ieri dei nerazzurri è durato due ore e mezza, in linea coi i crismi del duro lavoro del tecnico salentino. Oggi la squadra si allenerà nel pomeriggio, domani probabilmente si presenterà lo stesso programma con l’aggiunta di un focus tattico. Sabato, invece, sessione di rifinitura mattutina al Centro Suning, al pomeriggio la partenza verso Torino. Quella che si presenterà allo Stadium sarà una squadra riposata, con un Samir Handanovic in più: il capitano ha recuperato dall’infortunio al mignolo della mano sinistra e ci sarà contro la Juve.