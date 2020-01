L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a margine della presentazione del nuovo album Panini dell'attuale mercato del club nerazzurro. Ecco quanto raccolto da Calciomercato.com.



POLITANO E YOUNG - "Politano e Young? In questo momento le voci sono tante, siamo tutti attivi e a livello operativo ci siamo. A livello generale sapete benissimo che quello che non si fa oggi, può succedere stasera".



VIDAL ED ERIKESN - "Qualcosa faremo, è un momento importante, vogliamo continuare nella nostra squadra. Vidal è uno degli obiettivi. Eriksen? Il mercato si conclude nelle cose più importanti a fine gennaio".



DIFFICOLTA' - "Stiamo lavorando, ma per alzare il livello qualitativo di questo gruppo servono colpi importanti e per questo è ovvio che ci sono delle difficoltà".