L'Inter non vede l'ora di celebrare il ventesimo scudetto e la seconda stella, assicura: "C'è una grande voglia di esplodere".Il conto alla rovescia per l'assalto al titolo è iniziato: a sette giornate dalla fine della Serie A, il distacco sulla seconda in classifica è confortante, con i nerazzurri di Simone Inzaghi che vantano un margine di +14 sul Milan di Stefano Pioli. E proprio nel derby potrebbe giungere la certezza matematica del trionfo, rendendo la festa ancora più entusiasmante.Alla domanda su se sia fondamentale ottenere punti contro il Cagliari, Marotta ha risposto con un sorriso: "Ci spiace, ma il Cagliari si salva comunque, indipendentemente dall'esito della partita di domenica".