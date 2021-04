Sono passati quasi due mesi dalla sua ultima apparizione, ma oggi l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha fatto il suo ritorno ad Appiano Gentile. Dalla vigilia del derby vinto contro il Milan a questa Pasquetta, il dirigente nerazzurro è rientrato dopo essere ufficialmente guarito dal Covid. Era risultato positivo a fine febbraio, è stato in ospedale per un periodo ed è stato dimesso soltanto il 20 marzo scorso. Le sue condizioni di salute sono andate gradualmente migliorando negli ultimi giorni e oggi, a circa 48 ore dal recupero di campionato di mercoledì contro il Sassuolo, Marotta ha deciso di assistere in prima persona alla sessione di allenamento pomeridiana diretta da Antonio Conte.