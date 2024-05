Futuro Lautaro Martinez, le parole di Marotta

Situazione incerta per Lautaro Martinez, il cui contratto con l'Inter scadrà nel 2026 e al momento non c'è l'accordo con i nerazzurri sulle cifre. Di questo ha parlato l'amministratore delegato, Beppe Marotta, alla festa degli Inter Club.Marotta ha mandato un chiaro messaggio al procuratore di Lautaro: "I procuratori vogliono sempre tirare acqua al proprio mulino, ma sono ottimista nel dire che Lautaro ha voglia di rimanere e lo manifesta quotidianamente e voglio essere ottimista. Non sarà una cosa che si risolverà nel giro di qualche giorno, ma sicuramente alla ripresa degli allenamenti avrà sicuramente il contratto allungato".