Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match con il Sassuolo, queste le sue parole: "Siamo in un momento di grande difficoltà, si può superare solo con la convinzione nei propri mezzi facendo gruppo in campo e fuori. Questa è una stagione anomala, il campionato è una cosa, la Champions un'altra. Le prestazioni devono essere più convincenti e su questo Conte sta lavorando. Eriksen? Il termine adatto è funzionale. Ci sono tanti calciatori che non sono funzionali ai sistemi di gioco. Abbiamo colto un'opportunità acquistandolo e poi l'allenatore fa le sue scelte. A fine stagione sia noi che il giocatore ci parleremo e decideremo. L'anno scorso abbiamo concluso come la seconda difesa del campionato, quest'anno siamo ad oggi il migliore attacco con il Sassuolo. Prendiamo gol con facilità a causa di errori dei singoli, ci va maggiore attenzione. L'allenatore troverà i giusti accorgimenti e troverà le risposte".