Ecco alcune dichiarazioni di Beppe Marotta nel prepartita della sfida dell'Inter contro il Bayer Leverkusen: "Per noi questo è un appuntamento importante, il giusto riconoscimento del lavoro svolto da Antonio Conte e dalla squadra. È una crescita continua. Il Bayer Leverkusen è una squadra diversa rispetto il Getafe, ha possesso palla, Conte e i suoi collaboratori hanno studiato attentamente, sono molto ottimista. Una speranza per la notte di San Lorenzo? Mi auguro che la stella più bella sia quella della squadra, per continuare la crescita che ci ha portato fin qui con grande merito e soddisfazione".