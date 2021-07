Un giovane alle spalle di Lukaku e Lautaro. Marotta si muove con l'amico Carnevali per imbastire un affare con il Sassuolo, mettendo nel mirino un ex obiettivo della Juve. Come scrive calciomercato.com, Lucci, agente di, sta spingendo fortemente per portare in nerazzurro l’ariete ex Genoa. Serviranno dei giorni prima di entrare nella fase operativa perché l’Inter deve prima piazzare Pinamonti che piace tanto all’Empoli ma ha un ingaggio molto importante ( 2 milioni ) per quelle che sono le risorse del club azzurro. Poi andrà verificata la volontà del Sassuolo ad accettare l’unica formula di trasferimento possibile per l’Inter: prestito con diritto di riscatto. Lavori in corso, Scamacca è il nome sul quale si stanno concentrando le attenzioni del club campione d’Italia.