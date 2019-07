Negli studi di Sky, Beppe Marotta ha parlato della nuova Inter di Conte che debutterà in casa con il Lecce. "Conte ha portato passione e cultura del lavoro, elementi importanti per qualsiasi squadra - le sue parole -. L'Inter ha un grande blasone, questi elementi ci porteranno certamente lontano. Equilibrio sul mercato? Quello che ha detto Conte è da rispettare e da condividere, denota passione. Giusto che gli allenatori siano esigenti, soprattutto ora che vogliono lavorare in modo approfondito. Per noi ci sono delle dinamiche che vanno gestite al meglio, alcune operazioni che vanno allestite. Vicenda Icardi? Le difficoltà sono da gestire dal punto di vista mediatico, notizie fuori di natura capziosa. All'interno della storia del calcio ho visto queste situazioni. L'effetto mediatico condiziona la società".