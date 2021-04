A margine della sfida di campionato contro il Sassuolo, Beppe Marotta ha presentato il match dell'Inter ai microfoni di Dazn.



“Come sto? Sono in ripresa, dopo essere uscito da un’esperienza pesante dal punto di vista della salute. Ma ho potuto constatare competenza e qualità dell’apparato sanitario lombardo. Un’esperienza che ti segna e che ti insegna. I contatti con tutta la società sono sempre stati continui e ho avuto modo di seguire tutto. Non posso che essere lusingato da tutto quello che è successo. Al rientro mi sono complimentato molto con Conte, che si è dimostrato leader di questo gruppo. È un grande allenatore, un allenatore vincente. Adesso siamo ancora in una fase interlocutoria, siamo la lepre che scappa con gli altri dietro che sparano, quindi bisogna essere realisti e sapere che ci sono ancora tanti punti a disposizione. Ma la determinazione che ho visto è di buon auspicio”.