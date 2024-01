Beppe, amministratore delegato dell'Inter, torna a parlare dall'Al'Awwal Stadium di Riad."Significherebbe tanto, è la quarta finale in dodici mesi. Ci teniamo tanto, pur sapendo che il Napoli è un avversario da temere"."Assolutamente sì, non penso siano diventati improvvisamente brocchi. Avranno avuto le loro difficoltà, nel calcio rivincere è più difficile che vincere. Ultimamente si sono ripresi, sono una signora squadra ed è giusto rispettarli"."La Juventus è avvantaggiata rispetto a noi non avendo le coppe e quindi può rischiare meno infortuni: questo è un fattore che può condizionare. Che poi parlino di quarto posto sottovalutandosi è riduttivo: quando si parla di Inter, Milan e Juve si parla sempre di vittorie. Sono favoriti, il Milan recupera, di sicuro ci godremo un bel finale di campionato".