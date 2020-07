Beppe Marotta, ad dell'Inter, parla a Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida con la Roma.



SU ZANIOLO – “Zaniolo? È un giocatore importante, uno dei giovani più interessanti del campionato italiano. Ma non abbiamo approcciato con la dirigenza della Roma e probabilmente non lo faremo”.



SU DZEKO – “Dzeko? Più o meno è lo stesso discorso, ma parlare di mercato in questo momento è prematuro, non sappiamo ancora i giocatori che saranno sul mercato”.



SU SANCHEZ – “Sanchez lo conosciamo direttamente, siamo contenti e faremo delle valutazioni mirate, dato che ne abbiamo apprezzato le qualità. Credo sia giusto valutare un mix tra giocatori esperti e di esperienza con mentalità vincente e altri che siano giovani interessanti. Non è facile, ma il nostro processo non è rivoluzionario, bensì evolutivo e di crescita. Vogliamo alzare l’asticella e avvicinarci il più possibile alla vittoria".



SU NAINGGOLAN - “Finirà la stagione con il Cagliari, anche se è infortunato. Poi tornerà con noi e faremo valutazioni. Terremo conto delle dinamiche del mercato e della disponibilità di calciatori che arrivano da altre realtà calcistiche” .



MODULI E ALLENATORI - “Il calcio moderno ci dice che a seconda di avversario, partita e disponibilità, gli allenatori devono adattarsi, quindi, più duttili sono i calciatori meglio è”.