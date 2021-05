Beppe Marotta, a Sky Sport, ha analizzato la situazione dell'Inter.



FESTA SCUDETTO - "Il sentimento mio personale è quello di tutti gli interista, sia dirigenti che tifosi. È un sentimento che ci ripaga degli sforzi e del lavoro fatto, è un momento straordinario".



COLLOQUI INDIVIDUALI - "Oggi è un momento di grande festa per tutti, è giusto goderselo ed è giusto che se lo godano soprattutto Conte e la squadra. Posso dire chiaramente che non ci sono tensioni. Ma posso comunicare che la prossima settimana saranno avviati colloqui con i singoli giocatori per sensibilizzare i calciatori sul momento del calcio in generale e dell’Inter alla luce della pandemia che ha creato tanti problemi".



BONUS - "Intanto confermo che i bonus saranno rispettati e liquidati perché sono frutto di un traguardo meritato da parte di tutta l’area tecnica ed è giusto che la società lo riconosca. Per il resto dovremo confrontarci sulla fotografia del calcio del momento. È un confronto tra persone responsabili in un momento difficile che non riguarda solo l’Inter".



INDEBITAMENTO - "Il modello di riferimento di oggi non è più sostenibile. È un momento che vede i costi del lavoro che rischiano sempre di lievitare, una qualsiasi azienda sarebbe vicina al default. Noi dobbiamo lavorare sul contenimento dei costi e sulla valorizzazione delle risorse e in questo momento non è facile. Non ci sono responsabilità, è una situazione che si è verificata quando si erano già presi impegni contrattuali e non si poteva fare altrimenti. La proprietà ha profuso milioni di euro per vincere, ora sicuramente dovremo lavorare per porre dei correttivi".



DE PAUL POSSIBILE? - "Se è possibile un colpo come De Paul da 40 milioni? Questo è un gruppo di valore e lo rispettiamo. Il lavoro dei grandi club è sempre quello di rinforzarci, ma adesso vogliamo goderci lo Scudetto che è un fatto straordinario. È stato un lavoro difficile e straordinario, oggi pensiamo a questo e poi con calma valuteremo".



FONDI - "Io penso che questo concetto sia stato strumentalizzato, l’Inter ha dato la disponibilità a negoziare, non c’è stato voltafaccia. Poi quando si parla di disponibilità bisogna negoziare e arrivare a delle condizioni che non ci sono state, per questo è arrivata l’interruzione. Chiaro che in un momento di difficoltà i fondi sono un grosso strumento, se dovesse ripresentarsi l’occasione torneremo a negoziare, ovviamente sempre nell’interesse del club".