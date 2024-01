Intervenuto presso la sede della Lega Serie A, l'ad dell'Beppeha voluto puntualizzare alcune questioni dopo le polemiche legate all'arbitraggio del match contro il Verona.- "La mia non è una necessità di difendere l'argomento arbitri, era quella di puntualizzare i meriti dell'Inter ottenuti sul campo. Poi mi sembra che la polemica anche ieri si debba estendere ad altre partite, non solo la nostra. Capita, non sto qui a elencare eventuali torti o errori a nostro svantaggio, non è il modo di fare dell'Inter. Ripeto, alla fine vincerà la squadra migliore sotto tutti i punti di vista, non si può e non si deve parlare di favoritismi. E il mio ruolo di oggi non è quello, ma semplicemente fare un consuntivo, coincidenza vuole che proprio il termine del girone d'andata capiti in questo lunedì. Ma ci tengo anche a sottolineare come essere campioni d'inverno sia una vittoria di Pirro, solo platonica. Conta tagliare il nastro d'arrivo al termine del girone di ritorno".