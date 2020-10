2









Gli occhi di Beppe Marotta sono puntati sulla Juve. La trattativa per il rinnovo di Dybala interessa particolarmente l'ad nerazzurro, che ha un debole per l'argentino ed è pronto a inserirsi in caso di mancato accordo per il prolungamento. L'Inter ci aveva provato già un anno fa a fare un tentativo per Dybala proponendo Mauro Icardi come contropartita: lo scambio non è andato in porta e non se n'è fatto più nulla. Un anno dopo i nerazzurri sono ancora lì con gli occhi su Dybala, in attesa di capire se rinnoverà con la Juve.