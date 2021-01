Nel pre partita di Udinese-Inter, l'ad nerazzurro ed ex Juve Beppe Marotta ha parlato delle mosse della società sul mercato con un accenno ad Antonio Conte: "Il nostro mercato è già chiuso - ha sentenziato Marotta a Sky Sport - Abbiamo la voglia di valorizzare il nostro gruppo, abbiamo individualità e un grande allenatore. Siamo competitivi. Non ci sono opportunità di mercato e per il nostro club è un periodo molto particolare. Genereremo valori come il senso di appartenenza”.