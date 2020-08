Ecco le parole rilasciate a Dazn sul mercato interista dall'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta prima della partita disputata stasera contro l'Atalanta: "Se Messi è un'utopia? Posso limitarmi a dire che è fantacalcio. Ndombelé? Ogni giorno si parla di trattative avviate, ma in pratica affronteremo al momento opportuno il rinnovamento della rosa che merita grande rispetto per l'importante cammino fatto. Le opportunità di mercato le valuteremo a bocce ferme". C'è stato modo anche di accennare a Brozovic, protagonista di un episodio spiacevole in pronto soccorso: "Sanzione? Sarà scontata".