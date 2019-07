Beppe Marotta, ex direttore generale della Juventus, oggi amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a margine del Consiglio federale di Figc a Roma del mercato dei nerazzurri, come riportato da Alanews. Queste le parole di Marotta: "Per ora non ci sono novità di mercato. Neanche su Dzeko? No, nessuna novità". Nessuna novità, dunque, sull'acquisto di Romelu Lukaku, che nelle ultime ore si è avvicinato alla Juventus, in uno scambio con Paulo Dybala.