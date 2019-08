Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato dall'hotel Sheraton, dove lunedì si chiuderà il mercato estivo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Calciomercato.com:



AFFARE POGBA - "Pogba alla Juve? Un’operazione nata tra sinergia con attività di scouting e rapporti con agenti. Lui non rinnovava col Manchester, Raiola lo offrì a Paratici e lo prendemmo facendo un grande affare".​



RONALDO ALLA JUVE - "Qui è subentrata la grande volontà del giocatore di venire in Italia, già conosceva il calcio inglese e quello spagnolo e voleva provare una nuova esperienza. Fu una operazione molto ambiziosa portata avanti dal coraggio del presidente Agnelli, che ha avallato una operazione così importante. È uno strappo alla regola che puoi fare solo una volta e per un giocatore come lui".



COME MARADONA? - "L'arrivo di Maradona a Napoli è paragonabile solo a quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus, in termini di appeal mediatico non hanno eguali. Nel mezzo, forse solo Ronaldo all'Inter a quei livelli. Quello di Maradona fu un arrivo incredibile, perché arrivava il giocatore più forte".​



CONTE - "​Conte? Una delle domande a cui non sono ancora riuscito a dare una risposta esatta è qual è il lesso dell’allenatore. Io non lo so, ma in un grande club serve un profilo che non badi solo ai dettagli tattici, ma che abbia grandi capacità di gestione dal punto di vista umano. Siamo stati contenti di aver rinunciato all’acquisto di un calciatore per investire su Conte perché crediamo che lui sia il nostro top player e che in percentuale inciderà di più". ICARDI - ​"Icardi? La parte mediatica è una cosa che coinvolge è interessa tutti, su questo argomento ho letto di tutto ma noi abbiamo agito con senso di coscienza è responsabilità, lo abbiamo fatto nel rispetto dei ruoli perché la società ha il diritto di poter scegliere le strategie. La società ha una linea ed è responsabile delle proprie scelte, di sicuro non siamo autolesionisti, ovviamente nel rispetto dei calciatori. Icardi è protagonista del suo futuro, si sono riscontrate difficoltà, A due giorni dalla chiusura del mercato sono sempre ottimista sul fatto che possa finire questa telenovela. Non siamo autolesionisti, agiamo con coscienza e rispetto".



ANCORA ICARDI - ​"Rinnovo e prestito per Icardi? Sapete quali sono le nostre intenzioni, mancano due giorni ma siamo fiduciosi di poter trovare una collocazione adeguata al valore di Mauro Icardi. Abbiamo rispetto per la professionalità sempre dimostrata".



IDEA MONACO - "In questo momento di idee ce ne sono diverse, aspettiamo. Stiamo avendo confronti, c'è la collaborazione di tutte le parti".



MERCATO IN ENTRATA - "Siamo soddisfatti del lavoro svolto, ringrazio il nostro ds Piero Ausilio. Siamo molto felici, contenti per gli investimenti profusi dal presidente Zhang. Abbiamo messo a disposizione di Conte una squadra importante, il nostro mercato in entrata è chiuso".