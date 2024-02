A Sky Sport, Beppeparla così nel pre partita di Inter-Salernitana: "L'Inter deve sempre ottenere il massimo. L'allenatore allena i giocatori tutti i giorni, è lui che è in grado di valutare chi mettere in campo. Ormai le partite durano 100 minuti, i cambi sono quindi sempre importanti. La sua scelta di schierare tutti i titolari stasera contro la Salernitana è razionale, Inzaghi sta lavorando in modo egregio e non gli possiamo dire nulla. Anzi, condivido quello che ha fatto"."L'area tecnica sta lavorando, monitorando anche i calciatori prossimi allo svincolo. Su Zielinski confermo che c'è una grandissima attenzione da parte nostra, così come per Taremi. Vedremo in modo assolutamente trasparente di annunciare se la cosa si potrà concludere o no".