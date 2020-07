4









L'Inter sta per scendere in campo contro il Verona, e come di consueto l'ad Beppe Marotta è intervenuto nell'intervista prepartita. Dopo un accenno ai rimpianti per la sconfitta di domenica contro il Bologna, in una partita che, se vinta dai nerazzurri, avrebbe potuto ravvivare i sogni scudetto interisti visti i successivi tonfi di Juventus (contro il Milan) e Lazio (contro il Lecce), Marotta ha rispedito al mittente tutte le voci su un suo possibile addio all'Inter e addirittura su un clamoroso ritorno alla Juve: "Sono tutte fake news. Mi trovo bene in questo club, è stimolante crescere insieme a questa società per raggiungere gli obiettivi prefissati".