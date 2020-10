Ecco cos'ha detto l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta poco prima di Shakhtar Donetsk-Inter, che ora sta volgendo al termine : "Conte era bravo prima e lo è anche adesso. Il bilancio? La situazione è anomala e non solo per la pressione degli impegni. Ogni società risente dei mancati introiti che servono per dare equilibrio alla propria gestione di bilancio. Per cui, anche l’Uefa, nella ripartizione, terrà conte di questa ripartizione economica e per questo ci saranno meno proventi, ma sono comunque proventi importanti in ottica generale".