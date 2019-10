A RSI, Beppe Marotta ha parlato della prossima sfida della sua Inter. Quella contro un pezzo di cuore, di passato professionale e di una storia che non dimenticherà mai. Sia per il viaggio, sia per la 'triste' meta. "Si tratta di una partita top come quella col Barcellona. Quella di domenica (la partita contro i bianconeri) è riconducibile al campionato dove in questo momento siamo in testa. Sappiamo che è una partita interlocutoria, per cui più che il risultato conta la prestazione contro una squadra forte", le sue parole riportate da FCInterNews. Marotta è approdato in bianconero nel 2010 e vi è rimasto fino al 2017.