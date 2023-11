A margine del convegno “DLA Piper Sport Forum 2023” svoltosi ieri sera a San Siro, Beppeè tornato a parlare di Juve. E l'ad dell'Inter ha così: «La partita con la Juve rappresenta il derby d’Italia e come tale va collocato. Siamo in una fase interlocutoria del campionato e della stagione, non penso che il risultato di domenica sarà determinante, né da una parte che dall’altra.Di conseguenza un vantaggio c’è. D’altro canto, partecipare a una manifestazione come la Champions, dà il privilegio di dare una carica ulteriore ai nostri giocatori».