Beppeparla così del futuro dell'Inter dall'evento de Il Foglio a San Siro.“Quando si vince ci sono le attestazioni di stima da parte di tanti. È gratificante per tutti. Ma dobbiamo riconoscere il ruolo importante anche dell'allenatore e della squadra. Poi loro hanno avuto alle spalle una società forte e da sempre non si vince senza una società forte alle spalle. Ne è venuto fuori un modello vincente”“Noi vogliamo continuare questo processo evolutivo e non rivoluzionario. Simone Inzaghi non si discute e su indicazione di Zhang prolungheremo il suo contratto. Non faremo rivoluzioni nella squadra e cercheremo di guardare l'obiettivo della sostenibilità cercando però di centrare altri obiettivi vincenti”.