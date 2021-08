Il dirigente dell'Interha commentato così il sorteggio della Champions League a Sky Sport:- "In Champions ci sono dei condizionamenti come infortuni e condizioni climatiche, poi affrontare due squadre già incrociate nella passata stagione è qualcosa di inedito. È un girone insidioso per noi, l'importante è arrivare all'appuntamento con la squadra migliore".- "Eh insomma, non sono troppo contento. Portare via punti al Bernabeu è una impresa difficilissima, ha una atmosfera particolare, sarà dura vincere lì".- "Non ci saranno altre operazioni in entrata, la rosa è delineata e omogenea, non è stato facile sostituire Lukaku e Hakimi, ma era necessario mettere in sicurezza l'azienda in un momento di contrazione finanziaria, sono sicuri che i tifosi capiranno".