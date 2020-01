Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida tra i nerazzurri e l'Atalanta: "In questo momento circolano tanti nomi e tante indiscrezioni. Fino ad oggi non c'è nulla di ufficioso e tanto meno di ufficiale. È un mercato povero fatto non di scelte ma di opportunità. Gli innesti dovranno essere di grande qualità".



SU ERIKSEN - "Erkisen va a scadenza il 30 giugno 2020 è di prospettiva ed è interessante. In questo momento non abbiamo allacciato nessuna trattativa né con il Tottenham né con l'agente del giocatore".



SU GIROUD E YOUNG - "Giroud e Young? A brevissimo non arriveremo a chiudere nulla. Ci sono difficoltà oggettive e valutative".



SUI RINFORZI - "Non siamo nell'ansia di dover fare operazioni domani, lunedì o in tempi brevi. Siamo nella situazione di cogliere eventuali opportunità. Siamo primi e il gruppo va rispettato".