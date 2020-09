L'arrivo di Vidal all'Inter è in linea con i piani che avevano in mente Beppe Marotta e Piero Ausilio. I dirigenti nerazzurri avevano già mandato in porto l'acquisto di Kolarov e la permanenza di Sanchez, accontentando così anche Antonio Conte dopo il summit on Zhang nei mesi scorsi. Marotta ha quindi rispettato il piano della società, e prima della fine del mercato potrebbe provare a portare a Milano anche Matteo Darmian, ma prima servirà una cessione. Marotta sta completando così una campagna acquisti mirata a rinforzi d'esperienza per lottare con la Juventus per lo scudetto.