Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha fatto chiarezza sulla trattativa Dzeko-Sanchez: “Forse gli agenti sono stati troppo audaci nel portare avanti una trattativa senza fare i conti con l’oste, che quindi si è chiusa prima di aprirsi. Conte diceva che se all’interno del nostro gruppo ci sono giocatori scontenti è giusto non trattenerli, ma non ci sono casi in merito e credo proprio che questo sia il gruppo col quale chiuderemo la stagione”.



LUKAKU-IBRA - “Le immagini sono sotto gli occhi di tutti e posso dire che Lukaku non è aggressivo. D’altro canto non abbiamo visto uno spot positivo. Noi dirigenti abbiamo l’obbligo di educare i nostri tesserati al fine di evitare certi comportamenti. I nostri figli osservano e certi atteggiamenti devono essere debellati”. ERIKSEN - “Quando si è un grande club non ci sono titolari, ma tutti professionisti che devono rispondere alle chiamate dell’allenatore. Si può giocare meno degli altri ma essere determinanti e così Eriksen può essere importante”



LAUTARO - “Ci sono altri aspetti che vanno rafforzati, ci sono problemi societari e ci siamo compattati. L’aspetto dei contratti diventa complementare, certo abbiamo rispetto per loro e abbiamo parlato con gli agenti, ma affronteremo questi problemi più avanti”.