Giuseppe, amministratore delegato dell, ha parlato ai microfoni di Sky prima dell'amichevole dei nerazzurri contro il: "La stagione è iniziata con la momentanea defezione di chi ha partecipato all'Europeo. Formazione rimaneggiata, spazio a giovani e a chi sarà trasferito nei prossimi giorni. Abbiamo confermato la squadra migliore d'Italia a parte l'addio di Hakimi. L'intenzione è ripartire con questo gruppo che ci ha dato tanto e che vogliamo portare avanti."MERCATO - "? è un nome che si fa, ma non è un nostro giocatore quindi non vado oltre.? È un calciatore del Cagliari e per lui nutriamo grande rispetto, stiamo facendo delle valutazioni interne e non prevedo all'orizzonte una trattativa rapida e veloce.? Non escludo nulla. Tutto può capitare. Siamo concentrati su tutte le opportunità senza avere fretta.deve valutare la rosa a disposizione.? Anche qui vale il discorso fatto per gli altri: non è nostro, non so se è sul mercato. Stiamo valutando.rappresenta presente e futuro dell'Inter, Inzaghi lo osserva, potrebbe essere una realtà del presente e della stagione. Ma chi indossa la maglia dell'Inter, deve dare sempre una risposta importante. Sicuramente indossarla è un motivo di grande orgoglio per chiunque"