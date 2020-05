L'Inter si schiera contro il protocollo studiato dal Cts per la ripresa degli allenamenti collettivi. Secondo quanto riferito da calciomercato.com Beppe Marotta, ad nerazzurro, nell'assemblea della Lega avrebbe detto a chiare lettere: "Così non ce la facciamo, non abbiamo gli strumenti per rispettare il protocollo che, non obbligandoci ad alcun ritiro, ci mette nelle condizioni di abdicare".



Quello dell'Inter, più che un invito alla guerra, è una richiesta di aiuto per poter riprendere gli allenamenti. Molti club di Serie A hanno manifestato dubbi sul protocollo e sulla sua attuazione.