3









Tra le domande a cui ha risposto Beppe Marotta a Sky Sport prima della partita dell'Inter contro il Genoa a Marassi (attualmente il corso) ce n'è stata una sulla "richiesta" di Antonio Conte di avere quattro anni a disposizione per vincere: "Vincere lo scudetto è impresa difficile, la concorrenza è agguerrita. Ogni anno si parte per cercare di ottenere il meglio, poi per quello che riguarda il piano, il fatto di avere individuato una data significa avere un piano a medio termine. C’è fiducia, ma andiamo avanti con l’obiettivo di vincere".