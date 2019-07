Nelle ultime ore si erano diffuse le voci di un possibile divorzio tra l'Inter ed Antonio Conte. Oggi si è svolto un meeting tra il tecnico ed i vertici nerazzurri. Beppe Marotta ha chiarito alla stampa qual è la posizione della società: “Un incontro proficuo, nel quale è emerso una volta di più che la società e il tecnico Conte sono in simbiosi: presto avrà la rosa vera completa per lavorare sui dettagli come vuole e sa fare".