E l'Inter bussò a casa Dybala. Beppe Marotta resta in pressing sul giocatore. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il messaggio del dirigente nerazzurro è chiaro: se salta tutto con la Juventus, noi ci siamo. Per i contorni della trattativa, ci sarà tempo: Marotta ora vuole solo incassare il sì del giocatore.



IL MOMENTO DI ANTUN - Jorge Antun è a Torino, è arrivato nei giorni scorsi per vedere la Juventus e non è detto che il tour italiano si fermi qui. Per Gazzetta, il contatto è stato solo telefonico, ma chissà che i due non possano incontrarsi più avanti. Un incontro sì, ci sarà con i vertici della Juventus. E nella giornata di giovedì, dove potrà arrivare una proposta al ribasso da parte dei bianconeri. L’Inter non può permettersi di arrivare alla prima offerta bianconera (l’accordo di ottobre era di 8 milioni più 2 di bonus fino al 2026) ma se ci sarà una proposta al ribasso allora sì che potrà entrare in gioco.



LE CIFRE - Per Gazzetta, Marotta potrebbe spingersi fino a 7,5 milioni per cercare di convincere la Joya a trasferirsi a Milano, "con l’aggiunta di premi legati a obiettivi e un probabile bonus alla firma, il tutto per un minimo di quattro stagioni o addirittura cinque". Una proposta che, stando alle ultime notizie, sarebbe superiore a quella che la Juventus potrebbe mettere sul piatto giovedì.